Ціна Delphi (ADEL)
Поточна ціна Delphi (ADEL) сьогодні становить 0.0014423 USD з ринковою капіталізацією $ 26.94K USD. Ціна ADEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Delphi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 428.79 USD
- зміна ціни Delphi протягом дня — -9.58%
- циркуляційна пропозиція – 18.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Delphi до USD становила $ -0.000152962890136022.
За останні 30 днів зміна ціни Delphi до USD становила $ -0.0008972692.
За останні 60 днів зміна ціни Delphi до USD становила $ -0.0007823938.
За останні 90 днів зміна ціни Delphi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000152962890136022
|-9.58%
|30 днів
|$ -0.0008972692
|-62.21%
|60 днів
|$ -0.0007823938
|-54.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Delphi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-9.58%
-33.76%
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