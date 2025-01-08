Сьогоднішня ціна Delphi (ADEL)

Поточна ціна Delphi (ADEL) сьогодні становить 0.0014423 USD з ринковою капіталізацією $ 26.94K USD. Ціна ADEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Delphi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 428.79 USD

- зміна ціни Delphi протягом дня — -9.58%

- циркуляційна пропозиція – 18.68M USD

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