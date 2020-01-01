Токеноміка DELI FM (DELIFM) Дізнайтеся ключову інформацію про DELI FM (DELIFM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DELI FM (DELIFM) DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem. Офіційний вебсайт: https://deliverxrd.com Купити DELIFM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DELI FM (DELIFM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DELI FM (DELIFM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 189,24K $ 189,24K $ 189,24K Загальна пропозиція: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Циркуляційна пропозиція: $ 899,80M $ 899,80M $ 899,80M FDV (повністю розведена вартість): $ 210,31K $ 210,31K $ 210,31K Історичний максимум: $ 0,00143754 $ 0,00143754 $ 0,00143754 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0002103 $ 0,0002103 $ 0,0002103 Дізнайтеся більше про ціну DELI FM (DELIFM)

Токеноміка DELI FM (DELIFM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DELI FM (DELIFM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DELIFM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DELIFM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DELIFM, досліджуйте ціну токена DELIFM в реальному часі!

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