Ціна DELI FM (DELIFM)
Поточна ціна DELI FM (DELIFM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 782,76K USD. Ціна DELIFM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DELI FM:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DELI FM протягом дня — -7,26%
- циркуляційна пропозиція – 899,80M USD
Отримуйте оновлення цін DELIFM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DELIFM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DELI FM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DELI FM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DELI FM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DELI FM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7,26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DELI FM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,09%
-7,26%
-24,35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DELIFM до VND
₫--
|1 DELIFM до AUD
A$--
|1 DELIFM до GBP
￡--
|1 DELIFM до EUR
€--
|1 DELIFM до USD
$--
|1 DELIFM до MYR
RM--
|1 DELIFM до TRY
₺--
|1 DELIFM до JPY
¥--
|1 DELIFM до RUB
₽--
|1 DELIFM до INR
₹--
|1 DELIFM до IDR
Rp--
|1 DELIFM до KRW
₩--
|1 DELIFM до PHP
₱--
|1 DELIFM до EGP
￡E.--
|1 DELIFM до BRL
R$--
|1 DELIFM до CAD
C$--
|1 DELIFM до BDT
৳--
|1 DELIFM до NGN
₦--
|1 DELIFM до UAH
₴--
|1 DELIFM до VES
Bs--
|1 DELIFM до PKR
Rs--
|1 DELIFM до KZT
₸--
|1 DELIFM до THB
฿--
|1 DELIFM до TWD
NT$--
|1 DELIFM до AED
د.إ--
|1 DELIFM до CHF
Fr--
|1 DELIFM до HKD
HK$--
|1 DELIFM до MAD
.د.م--
|1 DELIFM до MXN
$--