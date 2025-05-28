Сьогоднішня ціна DELI FM (DELIFM)

Поточна ціна DELI FM (DELIFM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 782,76K USD. Ціна DELIFM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DELI FM:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DELI FM протягом дня — -7,26%

- циркуляційна пропозиція – 899,80M USD

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