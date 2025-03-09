Сьогоднішня ціна DELAY (DELAY)

Поточна ціна DELAY (DELAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 42.89K USD. Ціна DELAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DELAY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 352.74 USD

- зміна ціни DELAY протягом дня — +1.26%

- циркуляційна пропозиція – 728.08M USD

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