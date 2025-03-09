Ціна DELAY (DELAY)
Поточна ціна DELAY (DELAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 42.89K USD. Ціна DELAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DELAY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 352.74 USD
- зміна ціни DELAY протягом дня — +1.26%
- циркуляційна пропозиція – 728.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DELAY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DELAY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DELAY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DELAY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.26%
|30 днів
|$ 0
|-77.04%
|60 днів
|$ 0
|-92.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DELAY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.22%
+1.26%
-29.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays. Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains. With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary. Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays.
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