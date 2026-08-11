Сьогоднішня ціна Delabs Games

Поточна ціна Delabs Games (DELABS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DELABS до USD становить $ 0 за DELABS.

Delabs Games наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 216 935, з циркуляційною пропозицією у 750,30M DELABS. Протягом останніх 24 годин DELABS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0197292, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DELABS змінився на +0,01% за останню годину та на -2,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 56,97.

Ринкова інформація щодо Delabs Games (DELABS)

Ринкова капіталізація $ 216,94K$ 216,94K $ 216,94K Обсяг (за 24 год) $ 56,97$ 56,97 $ 56,97 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 867,39K$ 867,39K $ 867,39K Циркуляційне постачання 750,30M 750,30M 750,30M Загальна пропозиція 3 000 000 000,0 3 000 000 000,0 3 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Delabs Games — $ 216,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,97. Циркуляційна пропозиція DELABS — 750,30M, зі загальною пропозицією 3000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 867,39K.