Сьогоднішня ціна Dekopon (DEKOPON)

Поточна ціна Dekopon (DEKOPON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.06K USD. Ціна DEKOPON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dekopon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.63 USD

- зміна ціни Dekopon протягом дня — -7.94%

- циркуляційна пропозиція – 999.87M USD

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