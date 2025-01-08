Ціна Dekopon (DEKOPON)
Поточна ціна Dekopon (DEKOPON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.06K USD. Ціна DEKOPON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dekopon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.63 USD
- зміна ціни Dekopon протягом дня — -7.94%
- циркуляційна пропозиція – 999.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dekopon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dekopon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dekopon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dekopon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.94%
|30 днів
|$ 0
|-57.92%
|60 днів
|$ 0
|-97.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dekopon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-7.94%
-0.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tama Zoo in Tokyo is celebrating the birth of a baby Indian rhinoceros 🦏—the first in 50 years of captivity! As an endangered species, every rhino birth is crucial to their survival. Support the zoo's conservation efforts by donating to help these majestic animals and raise awareness for their protection. Every contribution makes a difference. Together, let’s ensure a future for this incredible species! 🌍
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