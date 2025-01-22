Ціна DekBox (DEK)
Поточна ціна DekBox (DEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DekBox:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 877.11 USD
- зміна ціни DekBox протягом дня — -5.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DekBox до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DekBox до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DekBox до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DekBox до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.36%
|30 днів
|$ 0
|-27.60%
|60 днів
|$ 0
|-35.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DekBox: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.30%
-5.36%
-28.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DekBox is a Defi ecological platform for aggregated Revenue jointly created by the global technical community developers who are enthusiastic about DeFi. With the completion of cross-chain deployment of BSC chain and other public chain, DekBox technical team is committed to providing one-stop DeFi financial services such as liquidity mining, swap, cross-chain lending, synthetic asset circulation, NFT auction and cross-chain bridge with leading technology advantages for a wider range of DeFi ecological assets. DekBox takes promoting the decentralization of finance as its own responsibility, and adheres to the realization of inclusive finance, enabling the value added system of DeFi /NFT, and realizing the co-construction of ecological system.
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