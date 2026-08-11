Сьогоднішня ціна Dejitaru Tsuka

Поточна ціна Dejitaru Tsuka (TSUKA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TSUKA до USD становить $ 0 за TSUKA.

Dejitaru Tsuka наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 843 476, з циркуляційною пропозицією у 1,00B TSUKA. Протягом останніх 24 годин TSUKA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,15717, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TSUKA змінився на +0,00% за останню годину та на -4,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,05K.

Ринкова інформація щодо Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Ринкова капіталізація $ 843,48K$ 843,48K $ 843,48K Обсяг (за 24 год) $ 1,05K$ 1,05K $ 1,05K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 843,48K$ 843,48K $ 843,48K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dejitaru Tsuka — $ 843,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,05K. Циркуляційна пропозиція TSUKA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 843,48K.