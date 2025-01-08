Ціна Dejitaru Shirudo (SHIELD)
Поточна ціна Dejitaru Shirudo (SHIELD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 86.50K USD. Ціна SHIELD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dejitaru Shirudo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 163.19 USD
- зміна ціни Dejitaru Shirudo протягом дня — -0.23%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dejitaru Shirudo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dejitaru Shirudo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dejitaru Shirudo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dejitaru Shirudo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.23%
|30 днів
|$ 0
|-12.49%
|60 днів
|$ 0
|+35.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dejitaru Shirudo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
-0.23%
+1.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dejitaru Shirudo ($SHIELD) is a decentralized community part of the Dejitaru TSUKA ecosystem. It is centered around meditation, research, and enlightenment. TSUKA is the digital handle to the blade that will save DeFi, and SHIRUDO is the digital shield. The developer of Shirudo communicates through etherscan to give the community clues and provides insightful words of wisdom. Shirudo’s main purpose is to help organize the world through the pursuit of faith and lead us into true decentralization.
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