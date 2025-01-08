Сьогоднішня ціна Dejitaru Shirudo (SHIELD)

Поточна ціна Dejitaru Shirudo (SHIELD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 86.50K USD. Ціна SHIELD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dejitaru Shirudo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 163.19 USD

- зміна ціни Dejitaru Shirudo протягом дня — -0.23%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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