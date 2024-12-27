Ціна Dejitaru Hoshi (HOSHI)
Поточна ціна Dejitaru Hoshi (HOSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 140.68K USD. Ціна HOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dejitaru Hoshi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.21K USD
- зміна ціни Dejitaru Hoshi протягом дня — -2.25%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dejitaru Hoshi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dejitaru Hoshi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dejitaru Hoshi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dejitaru Hoshi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.25%
|30 днів
|$ 0
|+64.99%
|60 днів
|$ 0
|+96.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dejitaru Hoshi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-2.25%
+11.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hoshi is the guiding star of crypto. With its community ran structure and pure tokenomics, it sets the standard for cryptocurrency projects. No tax, renounced contract, and burned liquidity (locked forever) make it a safe choice. The fun and engaging community bring Hoshi to life. We are all made of stardust. We are all Hoshi! Dejitaru Hoshi embodies the decentralized nature and principles shared across the decentralized finance space. Community ran and community driven, together, we use the guiding light of the Dejitaru Hoshi (Star) to guide us.
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