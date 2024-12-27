Ціна DeHub (DHB)
Поточна ціна DeHub (DHB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.35M USD. Ціна DHB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeHub:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.89K USD
- зміна ціни DeHub протягом дня — -0.54%
- циркуляційна пропозиція – 4.74B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeHub до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DeHub до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DeHub до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DeHub до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.54%
|30 днів
|$ 0
|-19.80%
|60 днів
|$ 0
|+3.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeHub: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
-0.54%
-4.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeHub is a gaming and streaming protocol powered by its own DePIN of shared computing power, enabling truly censorship-resistant content hosting, transcoding, and delivery. It is designed to solve major challenges faced by legacy media apps, including centralised moderation, demonetisation, deplatforming, limited monetisation options, lack of data ownership, and restricted creative freedom for content creators worldwide. First launched in 2021 by a team of proven social media experts, gamers, and entrepreneurs.
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