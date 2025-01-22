Ціна DeHorizon (DEVT)
Поточна ціна DeHorizon (DEVT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEVT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeHorizon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.15 USD
- зміна ціни DeHorizon протягом дня — -72.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeHorizon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DeHorizon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DeHorizon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DeHorizon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-72.97%
|30 днів
|$ 0
|-54.93%
|60 днів
|$ 0
|-84.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeHorizon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-72.97%
-62.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeHorizon is a metaverse game ecosystem, where players can co-create, socialize, entertain and even earn with peer avatars. The long vision of DeHorizon is to build an autonomous and co-created metaverse carnival, open to all metaverse inhabitants across different chains.
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