Сьогоднішня ціна DeHorizon (DEVT)

Поточна ціна DeHorizon (DEVT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEVT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeHorizon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.15 USD

- зміна ціни DeHorizon протягом дня — -72.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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