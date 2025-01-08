Сьогоднішня ціна DeHive (DHV)

Поточна ціна DeHive (DHV) сьогодні становить 0.02112389 USD з ринковою капіталізацією $ 90.57K USD. Ціна DHV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DeHive:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.79 USD

- зміна ціни DeHive протягом дня — -11.43%

- циркуляційна пропозиція – 4.29M USD

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