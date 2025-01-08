Ціна DeHive (DHV)
Поточна ціна DeHive (DHV) сьогодні становить 0.02112389 USD з ринковою капіталізацією $ 90.57K USD. Ціна DHV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeHive:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.79 USD
- зміна ціни DeHive протягом дня — -11.43%
- циркуляційна пропозиція – 4.29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeHive до USD становила $ -0.00272846841676507.
За останні 30 днів зміна ціни DeHive до USD становила $ -0.0045342155.
За останні 60 днів зміна ціни DeHive до USD становила $ +0.0005455202.
За останні 90 днів зміна ціни DeHive до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00272846841676507
|-11.43%
|30 днів
|$ -0.0045342155
|-21.46%
|60 днів
|$ +0.0005455202
|+2.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeHive: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-11.43%
-9.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeHive is a multi-chain asset management protocol that provides smart asset management of tokenized portfolios. DeHive decentralized protocol provides top DeFi asset management through accumulating them into clusters. Thus it helps to amplify the profit while minimizing the risks of loss. The assets are combined and represented by a cluster or different clusters reflecting the state of different market segments. This cluster can be perceived as an index that comprises leading DeFi assets which serve as a benchmark for the economic health of the crypto market in general. Therefore, such a cluster can be seen as a tool for market assessment and reasonable DeFi portfolio management.
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