Ціна Dehero Community (HEROES)
Поточна ціна Dehero Community (HEROES) сьогодні становить 0.00550749 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HEROES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dehero Community:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.99 USD
- зміна ціни Dehero Community протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dehero Community до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dehero Community до USD становила $ -0.0000580836.
За останні 60 днів зміна ціни Dehero Community до USD становила $ +0.0000124909.
За останні 90 днів зміна ціни Dehero Community до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000580836
|-1.05%
|60 днів
|$ +0.0000124909
|+0.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dehero Community: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeHero is a BSC-based GameFi application incubated and released by MixMarvel.
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