Ціна DeHealth (DHLT)
Поточна ціна DeHealth (DHLT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DHLT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DeHealth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.41 USD
- зміна ціни DeHealth протягом дня — -0.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DeHealth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DeHealth до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DeHealth до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DeHealth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.63%
|30 днів
|$ 0
|-16.10%
|60 днів
|$ 0
|-7.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DeHealth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
-0.63%
+31.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DeHealth is a brand and international group of companies with HQ in the UK and research centers in Israel, USA and New Zealand. The company was established by Ukrainian and Israeli founders. DHLT Network makes health data profitable and lifesaving with the worldwide AI & Medical Data-Based DeHealth App and Web 3.0 ecosystem. Users are able to share, manage, and monetize their data directly on the dApp. Transactions within the dApp are completed using our DHLT token, supporting their health while selling their anonymized data.
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