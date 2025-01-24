Ціна deGPT (DEGPT)
Поточна ціна deGPT (DEGPT) сьогодні становить 0.00040157 USD з ринковою капіталізацією $ 401.57K USD. Ціна DEGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності deGPT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.99M USD
- зміна ціни deGPT протягом дня — -77.57%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни deGPT до USD становила $ -0.001388766429220215.
За останні 30 днів зміна ціни deGPT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни deGPT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни deGPT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001388766429220215
|-77.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін deGPT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-77.57%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AI Agent // Advanced narrative analysis and real-time signal monitoring. deGPT leverages advanced AI and machine learning to track data, detect key insights, and deliver actionable insights, enabling users to make informed decisions and identify trends efficiently. deGPT tracks live data, detects critical insights, and optimizes processes with AI precision. Combining machine learning and narrative analysis, deGPT delivers actionable insights and uncovers emerging trends.
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