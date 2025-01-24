Сьогоднішня ціна deGPT (DEGPT)

Поточна ціна deGPT (DEGPT) сьогодні становить 0.00040157 USD з ринковою капіталізацією $ 401.57K USD. Ціна DEGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності deGPT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.99M USD

- зміна ціни deGPT протягом дня — -77.57%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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