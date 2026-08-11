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Поточна ціна Dego Finance сьогодні становить 0,00309555 USD. Ринкова капіталізація DEGO становить 65 006 USD. Відстежуйте оновлення цін DEGO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Dego Finance сьогодні становить 0,00309555 USD. Ринкова капіталізація DEGO становить 65 006 USD. Відстежуйте оновлення цін DEGO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DEGO

Інформація про ціну DEGO

Що таке DEGO

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Токеноміка DEGO

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Ціна Dego Finance (DEGO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DEGO до USD:

$0,0029966
$0,0029966$0,0029966
+0,03%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Dego Finance (DEGO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:52:16 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Dego Finance

Поточна ціна Dego Finance (DEGO) сьогодні становить $ 0,00309555, зі зміною 1,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEGO до USD становить $ 0,00309555 за DEGO.

Dego Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 65 006, з циркуляційною пропозицією у 21,00M DEGO. Протягом останніх 24 годин DEGO торгувався між $ 0,00287918 (мінімум) та $ 0,00318665 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 33,41, тоді як історичний мінімум — $ 0,00270439.

У короткостроковій динаміці DEGO змінився на -0,83% за останню годину та на -0,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 16,95K.

Ринкова інформація щодо Dego Finance (DEGO)

$ 65,01K
$ 65,01K$ 65,01K

$ 16,95K
$ 16,95K$ 16,95K

$ 65,01K
$ 65,01K$ 65,01K

21,00M
21,00M 21,00M

21 000 000,0
21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dego Finance — $ 65,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 16,95K. Циркуляційна пропозиція DEGO — 21,00M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 65,01K.

Історія ціни Dego Finance у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00287918
$ 0,00287918$ 0,00287918
Мін. за 24 год
$ 0,00318665
$ 0,00318665$ 0,00318665
Макс. за 24 год

$ 0,00287918
$ 0,00287918$ 0,00287918

$ 0,00318665
$ 0,00318665$ 0,00318665

$ 33,41
$ 33,41$ 33,41

$ 0,00270439
$ 0,00270439$ 0,00270439

-0,83%

+1,13%

-0,36%

-0,36%

Історія ціни Dego Finance (DEGO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dego Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dego Finance до USD становила $ -0,0009064110.
За останні 60 днів зміна ціни Dego Finance до USD становила $ -0,0015900908.
За останні 90 днів зміна ціни Dego Finance до USD становила $ -0,000000022751005443.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,13%
30 днів$ -0,0009064110-29,28%
60 днів$ -0,0015900908-51,36%
90 днів$ -0,000000022751005443-0,00%

Прогноз ціни Dego Finance

Прогноз ціни Dego Finance (DEGO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DEGO у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Dego Finance (DEGO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Dego Finance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Dego Finance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DEGO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Dego Finance.

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Ресурс Dego Finance (DEGO)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Про Dego Finance

Яка зараз ціна Dego Finance?

Торгуючи за ₴0.1364581614410347680000, Dego Finance продемонстрував зміну ціни на рівні 1.13% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку DEGO?

Поставки грають важливу роль: з обігу 21000000.0 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Dego Finance?

Його ринкова капіталізація становить ₴2865597.14513928256000, що займає #6548 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

DEGO зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴0.1269201302701615168000 і ₴0.1404740353591683040000, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Dego Finance вписується у категорію Decentralized Finance (DeFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Binance Launchpad,Governance?

Як токен Decentralized Finance (DeFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Binance Launchpad,Governance, DEGO конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Dego Finance

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:52:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Dego Finance (DEGO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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