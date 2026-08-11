Ціна Dego Finance (DEGO)
Поточна ціна Dego Finance (DEGO) сьогодні становить $ 0,00309555, зі зміною 1,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEGO до USD становить $ 0,00309555 за DEGO.
Dego Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 65 006, з циркуляційною пропозицією у 21,00M DEGO. Протягом останніх 24 годин DEGO торгувався між $ 0,00287918 (мінімум) та $ 0,00318665 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 33,41, тоді як історичний мінімум — $ 0,00270439.
У короткостроковій динаміці DEGO змінився на -0,83% за останню годину та на -0,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 16,95K.
Поточна ринкова капіталізація Dego Finance — $ 65,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 16,95K. Циркуляційна пропозиція DEGO — 21,00M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 65,01K.
-0,83%
+1,13%
-0,36%
-0,36%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dego Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dego Finance до USD становила $ -0,0009064110.
За останні 60 днів зміна ціни Dego Finance до USD становила $ -0,0015900908.
За останні 90 днів зміна ціни Dego Finance до USD становила $ -0,000000022751005443.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,13%
|30 днів
|$ -0,0009064110
|-29,28%
|60 днів
|$ -0,0015900908
|-51,36%
|90 днів
|$ -0,000000022751005443
|-0,00%
У 2040 році ціна Dego Finance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка зараз ціна Dego Finance?
Торгуючи за ₴0.1364581614410347680000, Dego Finance продемонстрував зміну ціни на рівні 1.13% за останні 24 години.
Як поставки токенів впливають на оцінку DEGO?
Поставки грають важливу роль: з обігу 21000000.0 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.
Яка ринкова капіталізація Dego Finance?
Його ринкова капіталізація становить ₴2865597.14513928256000, що займає #6548 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.
Яка активність торгівлі за останні 24 години?
DEGO зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.
Який діапазон цін за останні 24 години?
Він коливався між ₴0.1269201302701615168000 і ₴0.1404740353591683040000, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.
Як Dego Finance вписується у категорію Decentralized Finance (DeFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Binance Launchpad,Governance?
Як токен Decentralized Finance (DeFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Binance Launchpad,Governance, DEGO конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.
Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?
Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.
|Час (UTC+8)
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