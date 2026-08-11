Сьогоднішня ціна Dego Finance

Поточна ціна Dego Finance (DEGO) сьогодні становить $ 0,00309555, зі зміною 1,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEGO до USD становить $ 0,00309555 за DEGO.

Dego Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 65 006, з циркуляційною пропозицією у 21,00M DEGO. Протягом останніх 24 годин DEGO торгувався між $ 0,00287918 (мінімум) та $ 0,00318665 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 33,41, тоді як історичний мінімум — $ 0,00270439.

У короткостроковій динаміці DEGO змінився на -0,83% за останню годину та на -0,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 16,95K.

Ринкова інформація щодо Dego Finance (DEGO)

Ринкова капіталізація $ 65,01K$ 65,01K $ 65,01K Обсяг (за 24 год) $ 16,95K$ 16,95K $ 16,95K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 65,01K$ 65,01K $ 65,01K Циркуляційне постачання 21,00M 21,00M 21,00M Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dego Finance — $ 65,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 16,95K. Циркуляційна пропозиція DEGO — 21,00M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 65,01K.