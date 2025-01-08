Сьогоднішня ціна Degis (DEG)

Поточна ціна Degis (DEG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.16K USD. Ціна DEG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Degis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.01 USD

- зміна ціни Degis протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 6.04M USD

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