Токеноміка DegenX (DGNX) Дізнайтеся ключову інформацію про DegenX (DGNX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DegenX (DGNX) DGNX is a decentralized and the governance token of the DegenX ecosystem, it is the cryptocurrency token that powers and benefits all holders in the DegenX ecosystem. It is backed by its base asset, providing token with an ever-increasing intrinsic baseline value. Hold DGNX and you have the right to propose or vote on proposals, lock token with the DGNX LockR which is the most advanced multichain token Locker on the Blockchain or stake DGNX or other token with StakeX smart contract. DGNX is deployed on the Avalanche C-chain with a maximum supply of 21,000,000 that will be migrated to other Blockchain in future without minting new tokens. Офіційний вебсайт: https://dgnx.finance Купити DGNX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DegenX (DGNX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DegenX (DGNX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 180,18K $ 180,18K $ 180,18K Загальна пропозиція: $ 20,94M $ 20,94M $ 20,94M Циркуляційна пропозиція: $ 20,94M $ 20,94M $ 20,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 180,18K $ 180,18K $ 180,18K Історичний максимум: $ 0,645497 $ 0,645497 $ 0,645497 Історичний мінімум: $ 0,00805079 $ 0,00805079 $ 0,00805079 Поточна ціна: $ 0,00860525 $ 0,00860525 $ 0,00860525 Дізнайтеся більше про ціну DegenX (DGNX)

Токеноміка DegenX (DGNX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DegenX (DGNX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DGNX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DGNX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DGNX, досліджуйте ціну токена DGNX в реальному часі!

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