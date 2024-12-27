Сьогоднішня ціна DegenX (DGNX)

Поточна ціна DegenX (DGNX) сьогодні становить 0.03211139 USD з ринковою капіталізацією $ 673.17K USD. Ціна DGNX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DegenX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.83 USD

- зміна ціни DegenX протягом дня — +2.07%

- циркуляційна пропозиція – 20.94M USD

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