Токеноміка Degent (DEGENT) Дізнайтеся ключову інформацію про Degent (DEGENT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Degent (DEGENT) Degent is an AI Agent application layer that combines real-time market data, AI-driven insights, and gamified features to empower web3 enthusiasts and traders. The platform offers live-streaming token prices, dynamic charts, prediction challenges, and market updates, creating an engaging and rewarding experience for its users. Degent's ecosystem is designed to provide cutting-edge tools and resources, including an advanced trading AI assistant and SocialFi campaigns, to foster deeper user interaction and market engagement. Built on the BNB Chain, Degent aims to bridge the gap between traditional trading platforms and the emerging possibilities of Web3, creating a vibrant community of degens globally. Офіційний вебсайт: https://degent.ai Whitepaper: https://degentai.gitbook.io/degentai Купити DEGENT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Degent (DEGENT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Degent (DEGENT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,13K $ 3,13K $ 3,13K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 779,00M $ 779,00M $ 779,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,01K $ 4,01K $ 4,01K Історичний максимум: $ 0,00126799 $ 0,00126799 $ 0,00126799 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Degent (DEGENT)

Токеноміка Degent (DEGENT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Degent (DEGENT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEGENT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEGENT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEGENT, досліджуйте ціну токена DEGENT в реальному часі!

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