Сьогоднішня ціна Degent (DEGENT)

Поточна ціна Degent (DEGENT) сьогодні становить 0.00126093 USD з ринковою капіталізацією $ 580.03K USD. Ціна DEGENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Degent:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.48K USD

- зміна ціни Degent протягом дня — +1.00%

- циркуляційна пропозиція – 460.00M USD

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