Ціна Degent (DEGENT)
Поточна ціна Degent (DEGENT) сьогодні становить 0.00126093 USD з ринковою капіталізацією $ 580.03K USD. Ціна DEGENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Degent:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.48K USD
- зміна ціни Degent протягом дня — +1.00%
- циркуляційна пропозиція – 460.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Degent до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Degent до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Degent до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Degent до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Degent: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
+1.00%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Degent is an AI Agent application layer that combines real-time market data, AI-driven insights, and gamified features to empower web3 enthusiasts and traders. The platform offers live-streaming token prices, dynamic charts, prediction challenges, and market updates, creating an engaging and rewarding experience for its users. Degent's ecosystem is designed to provide cutting-edge tools and resources, including an advanced trading AI assistant and SocialFi campaigns, to foster deeper user interaction and market engagement. Built on the BNB Chain, Degent aims to bridge the gap between traditional trading platforms and the emerging possibilities of Web3, creating a vibrant community of degens globally.
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