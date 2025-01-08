Ціна DegenSwap (DSWAP)
Поточна ціна DegenSwap (DSWAP) сьогодні становить 0.269612 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DSWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DegenSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 469.83 USD
- зміна ціни DegenSwap протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DegenSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DegenSwap до USD становила $ -0.1591226298.
За останні 60 днів зміна ціни DegenSwap до USD становила $ -0.1120552227.
За останні 90 днів зміна ціни DegenSwap до USD становила $ -0.8843329521711.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.1591226298
|-59.01%
|60 днів
|$ -0.1120552227
|-41.56%
|90 днів
|$ -0.8843329521711
|-76.63%
Останній аналіз цін DegenSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+31.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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