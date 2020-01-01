Токеноміка Degens With Attitude (DWA) Дізнайтеся ключову інформацію про Degens With Attitude (DWA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Degens With Attitude (DWA) Welcome to the D.W.A, a ruthless crew of meme hustlers raised in the wild, unregulated alleys of shitcoinery. It’s a new kind of hustle where survival isn’t about gang wars, it’s about grinding your way through whale dumps, pump-and-dump schemes, and the cutthroat world of digital greed. Our hustle isn’t for the weak—it’s for the degens who know that the biggest gains are made by those with the boldest attitude. The game is ruthless, but that’s exactly where we thrive. So roll with us. D.W.A. isn’t just a coin—it’s a movement for those who grind harder, meme louder, and thrive in the only hood that matters now: the blockchain. Stay ruthless. Stay degen. Join the D.W.A. Офіційний вебсайт: https://www.dwa.meme/ Купити DWA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Degens With Attitude (DWA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Degens With Attitude (DWA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,28K $ 19,28K $ 19,28K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 19,28K $ 19,28K $ 19,28K Історичний максимум: $ 0,00211149 $ 0,00211149 $ 0,00211149 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Degens With Attitude (DWA)

Токеноміка Degens With Attitude (DWA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Degens With Attitude (DWA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DWA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DWA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DWA, досліджуйте ціну токена DWA в реальному часі!

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