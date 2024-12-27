Ціна Degens With Attitude (DWA)
Поточна ціна Degens With Attitude (DWA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 514.42K USD. Ціна DWA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Degens With Attitude:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 879.39 USD
- зміна ціни Degens With Attitude протягом дня — +1.25%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Degens With Attitude до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Degens With Attitude до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Degens With Attitude до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Degens With Attitude до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.25%
|30 днів
|$ 0
|+45.71%
|60 днів
|$ 0
|-19.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Degens With Attitude: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.99%
+1.25%
-2.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the D.W.A, a ruthless crew of meme hustlers raised in the wild, unregulated alleys of shitcoinery. It’s a new kind of hustle where survival isn’t about gang wars, it’s about grinding your way through whale dumps, pump-and-dump schemes, and the cutthroat world of digital greed. Our hustle isn’t for the weak—it’s for the degens who know that the biggest gains are made by those with the boldest attitude. The game is ruthless, but that’s exactly where we thrive. So roll with us. D.W.A. isn’t just a coin—it’s a movement for those who grind harder, meme louder, and thrive in the only hood that matters now: the blockchain. Stay ruthless. Stay degen. Join the D.W.A.
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