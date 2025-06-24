Сьогоднішня ціна degenping (DEGENPING)

Поточна ціна degenping (DEGENPING) сьогодні становить 1,42 USD з ринковою капіталізацією $ 141,54K USD. Ціна DEGENPING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності degenping:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни degenping протягом дня — +20,67%

- циркуляційна пропозиція – 100,00K USD

Отримуйте оновлення цін DEGENPING до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DEGENPING.