Ціна degenping (DEGENPING)
Поточна ціна degenping (DEGENPING) сьогодні становить 1,42 USD з ринковою капіталізацією $ 141,54K USD. Ціна DEGENPING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності degenping:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни degenping протягом дня — +20,67%
- циркуляційна пропозиція – 100,00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни degenping до USD становила $ +0,242399.
За останні 30 днів зміна ціни degenping до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни degenping до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни degenping до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,242399
|+20,67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін degenping: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3,35%
+20,67%
-55,09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for DegenPing, a very well-known influencer in the crypto space.
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