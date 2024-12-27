Сьогоднішня ціна DegenPad (DPAD)

Поточна ціна DegenPad (DPAD) сьогодні становить 0.00479535 USD з ринковою капіталізацією $ 95.91K USD. Ціна DPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DegenPad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.32K USD

- зміна ціни DegenPad протягом дня — +1.68%

- циркуляційна пропозиція – 20.00M USD

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