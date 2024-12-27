Ціна DegenPad (DPAD)
Поточна ціна DegenPad (DPAD) сьогодні становить 0.00479535 USD з ринковою капіталізацією $ 95.91K USD. Ціна DPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DegenPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.32K USD
- зміна ціни DegenPad протягом дня — +1.68%
- циркуляційна пропозиція – 20.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DegenPad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DegenPad до USD становила $ -0.0016880279.
За останні 60 днів зміна ціни DegenPad до USD становила $ +0.0039278016.
За останні 90 днів зміна ціни DegenPad до USD становила $ +0.001601340417766355.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.68%
|30 днів
|$ -0.0016880279
|-35.20%
|60 днів
|$ +0.0039278016
|+81.91%
|90 днів
|$ +0.001601340417766355
|+50.14%
Останній аналіз цін DegenPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.69%
+1.68%
+19.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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$0.00479535
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RM0.0214352145
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