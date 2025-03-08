Сьогоднішня ціна DegenLayer (DELAY)

Поточна ціна DegenLayer (DELAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 305.90K USD. Ціна DELAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DegenLayer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.26K USD

- зміна ціни DegenLayer протягом дня — -3.37%

- циркуляційна пропозиція – 4.80T USD

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