Ціна DegenLayer (DELAY)
Поточна ціна DegenLayer (DELAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 305.90K USD. Ціна DELAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DegenLayer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.26K USD
- зміна ціни DegenLayer протягом дня — -3.37%
- циркуляційна пропозиція – 4.80T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DegenLayer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DegenLayer до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DegenLayer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DegenLayer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.37%
|30 днів
|$ 0
|-52.61%
|60 днів
|$ 0
|-92.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DegenLayer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.79%
-3.37%
-25.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Layer2 chain in Etherum using Optimism technology, designed specifically for memecoin trading. Equipped with DegenTerminal, the technology is a perfect environment for the biggest Degens in the world. Inspired by the famous Murad's speech during TOKEN2049 Singapore, which made the world realize web3 is about communities and movements they create around wonderful tokens around the world. Get Delay'ed.
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