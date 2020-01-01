Токеноміка Degenerator Project (GNRT) Дізнайтеся ключову інформацію про Degenerator Project (GNRT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Degenerator Project (GNRT) $GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later) Офіційний вебсайт: https://gnrt.fun/ Купити GNRT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Degenerator Project (GNRT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Degenerator Project (GNRT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 242,89K $ 242,89K $ 242,89K Загальна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Циркуляційна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 242,89K $ 242,89K $ 242,89K Історичний максимум: $ 0,01876112 $ 0,01876112 $ 0,01876112 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,000243 $ 0,000243 $ 0,000243 Дізнайтеся більше про ціну Degenerator Project (GNRT)

Токеноміка Degenerator Project (GNRT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Degenerator Project (GNRT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GNRT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GNRT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GNRT, досліджуйте ціну токена GNRT в реальному часі!

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