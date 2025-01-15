Ціна Degenerator Project (GNRT)
Поточна ціна Degenerator Project (GNRT) сьогодні становить 0.00632561 USD з ринковою капіталізацією $ 6.41M USD. Ціна GNRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Degenerator Project:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 474.36K USD
- зміна ціни Degenerator Project протягом дня — +1.51%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Degenerator Project до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Degenerator Project до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Degenerator Project до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Degenerator Project до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Degenerator Project: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.52%
+1.51%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later)
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