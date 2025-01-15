Сьогоднішня ціна Degenerator Project (GNRT)

Поточна ціна Degenerator Project (GNRT) сьогодні становить 0.00632561 USD з ринковою капіталізацією $ 6.41M USD. Ціна GNRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Degenerator Project:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 474.36K USD

- зміна ціни Degenerator Project протягом дня — +1.51%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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