Токеноміка degenerative SITCOM ($SITCOM) Дізнайтеся ключову інформацію про degenerative SITCOM ($SITCOM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація degenerative SITCOM ($SITCOM) The first sitcom on the Solana chain. Starring characters from the Boys Club by Matt Furie. You can suggest any storyline in our Telegram channel using the /addtopic command. Currently, 10 preliminary scenes are available. Over time, we will expand the list of scenes and main characters. Офіційний вебсайт: https://degenerative-sitcom.online/ Купити $SITCOM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни degenerative SITCOM ($SITCOM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена degenerative SITCOM ($SITCOM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 338,49K $ 338,49K $ 338,49K Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 338,49K $ 338,49K $ 338,49K Історичний максимум: $ 0,02293002 $ 0,02293002 $ 0,02293002 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00033412 $ 0,00033412 $ 0,00033412 Дізнайтеся більше про ціну degenerative SITCOM ($SITCOM)

Токеноміка degenerative SITCOM ($SITCOM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки degenerative SITCOM ($SITCOM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $SITCOM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $SITCOM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $SITCOM, досліджуйте ціну токена $SITCOM в реальному часі!

Прогноз ціни $SITCOM Хочете знати, куди рухається $SITCOM? Наша сторінка прогнозу ціни $SITCOM поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена $SITCOM зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!