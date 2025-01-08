Сьогоднішня ціна degenerative SITCOM ($SITCOM)

Поточна ціна degenerative SITCOM ($SITCOM) сьогодні становить 0.00359995 USD з ринковою капіталізацією $ 3.60M USD. Ціна $SITCOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності degenerative SITCOM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.48M USD

- зміна ціни degenerative SITCOM протягом дня — -20.00%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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