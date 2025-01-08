Ціна degenerative SITCOM ($SITCOM)
Поточна ціна degenerative SITCOM ($SITCOM) сьогодні становить 0.00359995 USD з ринковою капіталізацією $ 3.60M USD. Ціна $SITCOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності degenerative SITCOM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.48M USD
- зміна ціни degenerative SITCOM протягом дня — -20.00%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни degenerative SITCOM до USD становила $ -0.00090051564110096.
За останні 30 днів зміна ціни degenerative SITCOM до USD становила $ -0.0020535673.
За останні 60 днів зміна ціни degenerative SITCOM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни degenerative SITCOM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00090051564110096
|-20.00%
|30 днів
|$ -0.0020535673
|-57.04%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін degenerative SITCOM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-20.00%
+203.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first sitcom on the Solana chain. Starring characters from the Boys Club by Matt Furie. You can suggest any storyline in our Telegram channel using the /addtopic command. Currently, 10 preliminary scenes are available. Over time, we will expand the list of scenes and main characters.
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