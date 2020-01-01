Токеноміка Degenerate SQuiD (SQDGN) Дізнайтеся ключову інформацію про Degenerate SQuiD (SQDGN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Degenerate SQuiD (SQDGN) Degenerate SQuiD (SQDGN) is an AI agent and on-chain data tool designed to make on-chain data easily accessible to non-technical users. Through its interface and AI capabilities, SQDGN helps users analyze blockchain various elements of blockchain data without requiring deep technical knowledge or coding expertise. The AI agent also maintains a presence on Twitter, posting, replying, and interacting with the community. The platform democratizes blockchain analytics for a Web3-native future. Офіційний вебсайт: https://sqdgn.ai Whitepaper: https://github.com/sqdgn/whitepaper/blob/main/SQDGN_Whitepaper__formatted_0.1.pdf Купити SQDGN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Degenerate SQuiD (SQDGN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Degenerate SQuiD (SQDGN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,53M $ 6,53M $ 6,53M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 6,53M $ 6,53M $ 6,53M Історичний максимум: $ 0,01160508 $ 0,01160508 $ 0,01160508 Історичний мінімум: $ 0,00036858 $ 0,00036858 $ 0,00036858 Поточна ціна: $ 0,00653152 $ 0,00653152 $ 0,00653152 Дізнайтеся більше про ціну Degenerate SQuiD (SQDGN)

Токеноміка Degenerate SQuiD (SQDGN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Degenerate SQuiD (SQDGN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SQDGN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SQDGN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SQDGN, досліджуйте ціну токена SQDGN в реальному часі!

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