Сьогоднішня ціна Degenerate SQuiD (SQDGN)

Поточна ціна Degenerate SQuiD (SQDGN) сьогодні становить 0.00162275 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SQDGN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Degenerate SQuiD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.26K USD

- зміна ціни Degenerate SQuiD протягом дня — -22.59%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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