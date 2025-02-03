Ціна Degenerate SQuiD (SQDGN)
Поточна ціна Degenerate SQuiD (SQDGN) сьогодні становить 0.00162275 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SQDGN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Degenerate SQuiD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.26K USD
- зміна ціни Degenerate SQuiD протягом дня — -22.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Degenerate SQuiD до USD становила $ -0.000473628000079235.
За останні 30 днів зміна ціни Degenerate SQuiD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Degenerate SQuiD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Degenerate SQuiD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000473628000079235
|-22.59%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Degenerate SQuiD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.76%
-22.59%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Degenerate SQuiD (SQDGN) is an AI agent and on-chain data tool designed to make on-chain data easily accessible to non-technical users. Through its interface and AI capabilities, SQDGN helps users analyze blockchain various elements of blockchain data without requiring deep technical knowledge or coding expertise. The AI agent also maintains a presence on Twitter, posting, replying, and interacting with the community. The platform democratizes blockchain analytics for a Web3-native future.
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