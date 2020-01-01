Токеноміка Degen (D三G三N) Дізнайтеся ключову інформацію про Degen (D三G三N), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Degen (D三G三N) We are degens from the depths of degeneracy, forged by degens for fellow degens, because we all know crypto would suck without us. In Cryptic Realms Where Degen’s Roam, A Wild Ride, A Risky Home. Digits Dance With Hearts Afire, Chasing Gains, Embracing Fire. Tokens Rise And Tokens Fall, We Heed No Caution, Heed No Call. Degen’s Rule, No Room For Fear, Crypto Chaos, Loud And Clear. Through Market Swings And FOMO's Hold, We Create The Stories Told. With Diamond Hands Or Reckless Glee, In This Crypto World, We're Meant To Be. Coins Go Up And Coins Go Down, We’re All In, Wearing The Crown. So Raise A Glass To Highs And Lows, To Crypto Paths Where Chaos Flows. Degenerate Spirits, Unconfined, In This Digital Realm, Our Ties We Bind. In The Depths Of Degeneracy, Where Rebels Play, It's A Wild Ride, No Dull Day. With Hands Of Steel Or Pure Delight, In This Crypto World, We Claim Our Right. As We Fight To Leave The Old Behind, Let's Make Crypto Great Again, Our Story Is Still Undefined. CONTRACT RENOUNCED, LP LOCKED, MASSIVE BUYBACKS & BURNS All degens, unite, and let's run this to Офіційний вебсайт: https://degentoken.vip/ Купити D三G三N зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Degen (D三G三N) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Degen (D三G三N), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 14,79K $ 14,79K $ 14,79K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Degen (D三G三N)

Токеноміка Degen (D三G三N): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Degen (D三G三N) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів D三G三N, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів D三G三N, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку D三G三N, досліджуйте ціну токена D三G三N в реальному часі!

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