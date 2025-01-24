Сьогоднішня ціна Degen Zoo (DZOO)

Поточна ціна Degen Zoo (DZOO) сьогодні становить 0.0018112 USD з ринковою капіталізацією $ 761.47K USD. Ціна DZOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Degen Zoo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.64K USD

- зміна ціни Degen Zoo протягом дня — -9.74%

- циркуляційна пропозиція – 420.53M USD

Отримуйте оновлення цін DZOO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DZOO.