Ціна Degen Zoo (DZOO)
Поточна ціна Degen Zoo (DZOO) сьогодні становить 0.0018112 USD з ринковою капіталізацією $ 761.47K USD. Ціна DZOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Degen Zoo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.64K USD
- зміна ціни Degen Zoo протягом дня — -9.74%
- циркуляційна пропозиція – 420.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Degen Zoo до USD становила $ -0.000195469052097753.
За останні 30 днів зміна ціни Degen Zoo до USD становила $ -0.0007499367.
За останні 60 днів зміна ціни Degen Zoo до USD становила $ -0.0010944829.
За останні 90 днів зміна ціни Degen Zoo до USD становила $ -0.002418667609538578.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000195469052097753
|-9.74%
|30 днів
|$ -0.0007499367
|-41.40%
|60 днів
|$ -0.0010944829
|-60.42%
|90 днів
|$ -0.002418667609538578
|-57.18%
Останній аналіз цін Degen Zoo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-9.74%
-40.14%
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