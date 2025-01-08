Сьогоднішня ціна Degen USDC (DEGENUSDC)

Поточна ціна Degen USDC (DEGENUSDC) сьогодні становить 1.002 USD з ринковою капіталізацією $ 414.05 USD. Ціна DEGENUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Degen USDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Degen USDC протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 413.00 USD

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