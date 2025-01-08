Ціна Degen Traded Fund (DTF)
Поточна ціна Degen Traded Fund (DTF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DTF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Degen Traded Fund:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 130.09 USD
- зміна ціни Degen Traded Fund протягом дня — -11.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DTF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DTF.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Degen Traded Fund до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Degen Traded Fund до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Degen Traded Fund до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Degen Traded Fund до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.14%
|30 днів
|$ 0
|-15.39%
|60 днів
|$ 0
|+4.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Degen Traded Fund: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.53%
-11.14%
+6.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
An Exchange-Traded Fund (ETF) is a basket of securities that trades on an exchange just like a stock does. Degen Traded Fund (DTF) is a basket of degen coins that trades on dex just like real degen coin does.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DTF до AUD
A$--
|1 DTF до GBP
￡--
|1 DTF до EUR
€--
|1 DTF до USD
$--
|1 DTF до MYR
RM--
|1 DTF до TRY
₺--
|1 DTF до JPY
¥--
|1 DTF до RUB
₽--
|1 DTF до INR
₹--
|1 DTF до IDR
Rp--
|1 DTF до PHP
₱--
|1 DTF до EGP
￡E.--
|1 DTF до BRL
R$--
|1 DTF до CAD
C$--
|1 DTF до BDT
৳--
|1 DTF до NGN
₦--
|1 DTF до UAH
₴--
|1 DTF до VES
Bs--
|1 DTF до PKR
Rs--
|1 DTF до KZT
₸--
|1 DTF до THB
฿--
|1 DTF до TWD
NT$--
|1 DTF до CHF
Fr--
|1 DTF до HKD
HK$--
|1 DTF до MAD
.د.م--