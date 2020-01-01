Токеноміка Degen The Otter (DGEN) Дізнайтеся ключову інформацію про Degen The Otter (DGEN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Degen The Otter (DGEN) The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter' Офіційний вебсайт: https://www.degenottercoin.com/ Купити DGEN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Degen The Otter (DGEN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Degen The Otter (DGEN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,30K $ 6,30K $ 6,30K Загальна пропозиція: $ 997,03M $ 997,03M $ 997,03M Циркуляційна пропозиція: $ 940,28M $ 940,28M $ 940,28M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,68K $ 6,68K $ 6,68K Історичний максимум: $ 0,0011652 $ 0,0011652 $ 0,0011652 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Degen The Otter (DGEN)

Токеноміка Degen The Otter (DGEN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Degen The Otter (DGEN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DGEN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DGEN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DGEN, досліджуйте ціну токена DGEN в реальному часі!

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