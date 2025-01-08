Сьогоднішня ціна Degen The Otter (DGEN)

Поточна ціна Degen The Otter (DGEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.48K USD. Ціна DGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Degen The Otter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 837.10 USD

- зміна ціни Degen The Otter протягом дня — -18.40%

- циркуляційна пропозиція – 943.14M USD

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