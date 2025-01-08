Ціна Degen The Otter (DGEN)
Поточна ціна Degen The Otter (DGEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.48K USD. Ціна DGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Degen The Otter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 837.10 USD
- зміна ціни Degen The Otter протягом дня — -18.40%
- циркуляційна пропозиція – 943.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Degen The Otter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Degen The Otter до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Degen The Otter до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Degen The Otter до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Degen The Otter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-18.40%
+86.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'
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