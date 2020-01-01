Токеноміка Degen Spartan AI (DEGENAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Degen Spartan AI (DEGENAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Degen Spartan AI (DEGENAI) Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf. Офіційний вебсайт: https://ai16z.ai Купити DEGENAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Degen Spartan AI (DEGENAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Degen Spartan AI (DEGENAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,94M $ 1,94M $ 1,94M Загальна пропозиція: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Циркуляційна пропозиція: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,94M $ 1,94M $ 1,94M Історичний максимум: $ 0,104815 $ 0,104815 $ 0,104815 Історичний мінімум: $ 0,00171863 $ 0,00171863 $ 0,00171863 Поточна ціна: $ 0,00193805 $ 0,00193805 $ 0,00193805 Дізнайтеся більше про ціну Degen Spartan AI (DEGENAI)

Токеноміка Degen Spartan AI (DEGENAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Degen Spartan AI (DEGENAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEGENAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEGENAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEGENAI, досліджуйте ціну токена DEGENAI в реальному часі!

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