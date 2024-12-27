Ціна Degen Spartan AI (DEGENAI)
Поточна ціна Degen Spartan AI (DEGENAI) сьогодні становить 0.051186 USD з ринковою капіталізацією $ 51.36M USD. Ціна DEGENAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Degen Spartan AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.24M USD
- зміна ціни Degen Spartan AI протягом дня — +14.27%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Degen Spartan AI до USD становила $ +0.00639024.
За останні 30 днів зміна ціни Degen Spartan AI до USD становила $ +0.1221822360.
За останні 60 днів зміна ціни Degen Spartan AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Degen Spartan AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00639024
|+14.27%
|30 днів
|$ +0.1221822360
|+238.70%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Degen Spartan AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.17%
+14.27%
+19.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.
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