Сьогоднішня ціна Degen Spartan AI (DEGENAI)

Поточна ціна Degen Spartan AI (DEGENAI) сьогодні становить 0.051186 USD з ринковою капіталізацією $ 51.36M USD. Ціна DEGENAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Degen Spartan AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.24M USD

- зміна ціни Degen Spartan AI протягом дня — +14.27%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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