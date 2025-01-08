Ціна Degen POV (POV)
Поточна ціна Degen POV (POV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Degen POV:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 464.76 USD
- зміна ціни Degen POV протягом дня — -11.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Degen POV до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Degen POV до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Degen POV до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Degen POV до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.12%
|30 днів
|$ 0
|-68.94%
|60 днів
|$ 0
|-8.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Degen POV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.32%
-11.12%
-30.59%
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