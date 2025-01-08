Ціна Degen KongZ (KONGZ)
Поточна ціна Degen KongZ (KONGZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.56K USD. Ціна KONGZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Degen KongZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.31 USD
- зміна ціни Degen KongZ протягом дня — -6.91%
- циркуляційна пропозиція – 496.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Degen KongZ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Degen KongZ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Degen KongZ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Degen KongZ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.91%
|30 днів
|$ 0
|-16.47%
|60 днів
|$ 0
|-31.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Degen KongZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-6.91%
+7.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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