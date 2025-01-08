Сьогоднішня ціна Degen KongZ (KONGZ)

Поточна ціна Degen KongZ (KONGZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.56K USD. Ціна KONGZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Degen KongZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.31 USD

- зміна ціни Degen KongZ протягом дня — -6.91%

- циркуляційна пропозиція – 496.44M USD

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