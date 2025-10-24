Інформація щодо ціни Degen Hours (SLEEP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,17% Зміна ціни (1 дн.) +1,95% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,72% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,72%

Актуальна ціна Degen Hours (SLEEP) становить --. За останні 24 години SLEEP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SLEEP становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SLEEP змінився на -0,17% за останню годину, +1,95% за 24 години та на -6,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Degen Hours (SLEEP)

Ринкова капіталізація $ 67,04K$ 67,04K $ 67,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 67,04K$ 67,04K $ 67,04K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Degen Hours — $ 67,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SLEEP — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 67,04K.