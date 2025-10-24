Інформація щодо ціни Degen Express (DEGEX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,66% Зміна ціни (1 дн.) +4,53% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,70%

Актуальна ціна Degen Express (DEGEX) становить --. За останні 24 години DEGEX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DEGEX становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DEGEX змінився на -1,66% за останню годину, +4,53% за 24 години та на -1,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Degen Express (DEGEX)

Ринкова капіталізація $ 46,73K$ 46,73K $ 46,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 48,94K$ 48,94K $ 48,94K Циркуляційне постачання 908,51M 908,51M 908,51M Загальна пропозиція 951 371 042,3602728 951 371 042,3602728 951 371 042,3602728

Поточна ринкова капіталізація Degen Express — $ 46,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEGEX — 908,51M, зі загальною пропозицією 951371042.3602728. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,94K.