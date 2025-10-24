Актуальна ціна Degen Express сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DEGEX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DEGEX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Degen Express сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DEGEX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DEGEX на MEXC вже зараз.

Докладніше про DEGEX

Інформація про ціну DEGEX

Офіційний вебсайт DEGEX

Токеноміка DEGEX

Прогноз ціни DEGEX

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Degen Express

Ціна Degen Express (DEGEX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DEGEX до USD:

--
----
+4,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Degen Express (DEGEX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:49:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Degen Express (DEGEX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1,66%

+4,53%

-1,70%

-1,70%

Актуальна ціна Degen Express (DEGEX) становить --. За останні 24 години DEGEX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DEGEX становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DEGEX змінився на -1,66% за останню годину, +4,53% за 24 години та на -1,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Degen Express (DEGEX)

$ 46,73K
$ 46,73K$ 46,73K

--
----

$ 48,94K
$ 48,94K$ 48,94K

908,51M
908,51M 908,51M

951 371 042,3602728
951 371 042,3602728 951 371 042,3602728

Поточна ринкова капіталізація Degen Express — $ 46,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEGEX — 908,51M, зі загальною пропозицією 951371042.3602728. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,94K.

Історія ціни Degen Express (DEGEX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Degen Express до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Degen Express до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Degen Express до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Degen Express до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,53%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Degen Express (DEGEX)

A token for Degens with its own AI World built on Base

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Degen Express (DEGEX)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Degen Express (USD)

Скільки коштуватиме Degen Express (DEGEX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Degen Express (DEGEX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Degen Express.

Перегляньте прогноз ціни Degen Express вже зараз!

DEGEX до місцевих валют

Токеноміка Degen Express (DEGEX)

Розуміння токеноміки Degen Express (DEGEX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DEGEX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Degen Express (DEGEX)

Скільки сьогодні коштує Degen Express (DEGEX)?
Актуальна ціна DEGEX у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DEGEX до USD?
Поточна ціна DEGEX до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Degen Express?
Ринкова капіталізація DEGEX — $ 46,73K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DEGEX?
Циркуляційна пропозиція DEGEX — 908,51M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DEGEX?
DEGEX досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DEGEX?
Історична мінімальна ціна DEGEX становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DEGEX?
Актуальний обсяг торгівлі DEGEX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DEGEX цього року?
DEGEX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DEGEX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:49:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Degen Express (DEGEX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.