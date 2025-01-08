Ціна Degen ETH Staked ETH (DGNETH)
Поточна ціна Degen ETH Staked ETH (DGNETH) сьогодні становить 3,409.3 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DGNETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Degen ETH Staked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.79K USD
- зміна ціни Degen ETH Staked ETH протягом дня — -6.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Degen ETH Staked ETH до USD становила $ -254.083222986118.
За останні 30 днів зміна ціни Degen ETH Staked ETH до USD становила $ -511.0970271800.
За останні 60 днів зміна ціни Degen ETH Staked ETH до USD становила $ +500.9492457300.
За останні 90 днів зміна ціни Degen ETH Staked ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -254.083222986118
|-6.93%
|30 днів
|$ -511.0970271800
|-14.99%
|60 днів
|$ +500.9492457300
|+14.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Degen ETH Staked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.93%
+2.29%
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