Сьогоднішня ціна Degen ETH Staked ETH (DGNETH)

Поточна ціна Degen ETH Staked ETH (DGNETH) сьогодні становить 3,409.3 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DGNETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Degen ETH Staked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.79K USD

- зміна ціни Degen ETH Staked ETH протягом дня — -6.93%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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