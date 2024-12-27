Ціна Degen Danny (DANNY)
Поточна ціна Degen Danny (DANNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 524.60K USD. Ціна DANNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Degen Danny:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.81K USD
- зміна ціни Degen Danny протягом дня — +3.66%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Degen Danny до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Degen Danny до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Degen Danny до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Degen Danny до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.66%
|30 днів
|$ 0
|-25.02%
|60 днів
|$ 0
|-72.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Degen Danny: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
+3.66%
+21.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Degen Danny is about Danny who is a typical degenerate gambler. There will be an episode about Danny and his adventure every week, with a story that all of us can connect to.
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