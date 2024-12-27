Сьогоднішня ціна Degen Danny (DANNY)

Поточна ціна Degen Danny (DANNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 524.60K USD. Ціна DANNY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Degen Danny:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.81K USD

- зміна ціни Degen Danny протягом дня — +3.66%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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