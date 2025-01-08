Ціна Degen Cet (CET)
Поточна ціна Degen Cet (CET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Degen Cet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.79 USD
- зміна ціни Degen Cet протягом дня — -11.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Degen Cet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Degen Cet до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Degen Cet до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Degen Cet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.44%
|30 днів
|$ 0
|-58.19%
|60 днів
|$ 0
|-22.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Degen Cet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-11.44%
+22.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
With the original developer stepping away and leaving the project and its social media behind, the degen cet community has rallied to take control. This initiative marks the first-ever community takeover on Degen Chain, aiming to push the project towards a new era of promise and collaboration.
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