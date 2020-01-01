Токеноміка Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Дізнайтеся ключову інформацію про Degen Capital by Virtuals (DEGENC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Degen Capital by Virtuals (DEGENC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,76M $ 1,76M $ 1,76M Загальна пропозиція: $ 999,31M $ 999,31M $ 999,31M Циркуляційна пропозиція: $ 999,31M $ 999,31M $ 999,31M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,76M $ 1,76M $ 1,76M Історичний максимум: $ 0,01455532 $ 0,01455532 $ 0,01455532 Історичний мінімум: $ 0,00023237 $ 0,00023237 $ 0,00023237 Поточна ціна: $ 0,00176413 $ 0,00176413 $ 0,00176413 Дізнайтеся більше про ціну Degen Capital by Virtuals (DEGENC)

Токеноміка Degen Capital by Virtuals (DEGENC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Degen Capital by Virtuals (DEGENC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEGENC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEGENC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEGENC, досліджуйте ціну токена DEGENC в реальному часі!

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